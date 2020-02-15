Единому реестру самостроев могут присвоить федеральный статус к осени 2020 года

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Разработчики Единого федерального реестра объектов самовольного строительства в России ведут переговоры с правительством о создании механизмов приостановки исполнения решения судов о сносе самостроев. Они планируют, что к осени 2020 года реестр получит статус федерального, что наделит его команду полномочиям по решению проблем с занесенными в него объектами. Об этом ТАСС в субботу сообщил после открытия в Краснодаре регионального отделения Всероссийского центра национальной строительной политики его руководитель Александр Моор.

В январе 2020 года Единый федеральный реестр объектов самовольного строительства начал работу в тестовом режиме, в него включены первые 60 объектов Южного федерального округа. Всего на включение в реестр подано более 2 тыс. заявок, которые находятся на рассмотрении, прием документов продолжается. Принято решение о проведении технической экспертизы по первому из внесенных в реестр объекту, он расположен в Сочи. Если заключение будет положительным, с местными властями обсудят возможность сохранения объекта.

"Мы сейчас готовим предложения для правительства РФ, чтобы реестр по итогам предварительного наполнения получил статус федерального, а рабочая группа, которая им занимается, получила полномочия для принятия решений по этим объектам, чтобы мы могли обращаться за приостановкой их сноса. Мы запланировали полгода на предварительный сбор информации для формирования реестра, планируем, что к осени реестр получит и федеральный статус, и полномочия для принятия решений", - сказал Моор.

Он пояснил, что на данный момент, так как реестр работает только в тестовом режиме, он носит лишь информационный характер. При этом, чтобы в период формирования документа объекты, по которым судами уже приняты решения о сносе, не сносили, и чтобы их не сносили после включения в реестр, необходимо разработать особые правовые механизмы и наделить полномочиями инициирования приостановки сноса рабочую группу реестра.

"Мы прорабатываем вопрос по временной приостановке исполнения решений судов о сносе незаконных объектов строительства, но для этого должно быть иное решение суда, либо какие-то другие правовые документы", - резюмировал собеседник агентства.

В реестр могут быть включены объекты, строительство которых началось до конца 2019 года. Его планируют сформировать в течение 2020 года.

О самостроях в Краснодарском крае

Одним из лидеров в России по количеству самостроев и долгостроев является Кубань. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Больше всего таких объектов в Сочи.

Всего в Краснодарском крае по итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 - в Сочи. Часть самостроев ранее была узаконена, но, согласно новому решению судов, подлежит сносу. Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в интервью ТАСС заявлял, что власти Краснодарского края намерены индивидуально подходить к решению проблем дольщиков, которые приобрели жилье в самостроях, ранее узаконенных по решению судов. Лишать людей единственного жилья в регионе не будут, подчеркивал Алексеенко.