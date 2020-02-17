Депутаты Петербурга просят кабмин наложить мораторий на сделки с недвижимостью профсоюзов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой наложить мораторий на сделки по распоряжению недвижимым имуществом профсоюзов из-за имеющихся фактов его нецелевого использования. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба городского парламента.

По сведениям депутатов, деятельность на территории объектов профсоюзов в Санкт-Петербурге препятствует работе детской спортивной школы.

"В обращении приводятся факты нецелевого коммерческого распоряжения недвижимостью профсоюзов, находящейся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Авторы обращения особо отметили ситуацию, сложившуюся вокруг детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта", находящейся на участке, закрепленном на праве постоянного (бессрочного) пользования за Речным яхт-клубом профсоюзов. Руководство яхт-клуба сделало доступ на участок платным, ограничило доступ к причалам и пирсам, фактически сорвав тренировочный процесс", - говорится в сообщении.

Как поясняется в обращении, в городской парламент регулярно обращаются жители Санкт-Петербурга с вопросами о недоступности льготных путевок на отдых и оздоровление для членов профсоюзов и их детей, а также о "коммерциализированном распоряжении и использовании руководителями профсоюзов недвижимым имуществом". При этом отмечается, что в советский период в собственность профсоюзов были массово переданы дорогостоящие объекты, предназначенные для отдыха, занятий спортом и досуга граждан.

"За 28 лет из собственности Федерации профсоюзов исчезли десятки санаториев, пансионатов, дворцов культуры и иных объектов: санаторий "Сестрорецкий курорт", пансионат "Дюны", санаторий "Черная речка", пансионат "Ленинградец", пансионат отдыха "Буревестник", пансионат "Морской прибой", дом отдыха "Чародейка", дом отдыха "Энергетик", Дворец культуры им. Ленсовета, Дворец культуры им. С. М. Кирова, учебно-спортивная база "Спартак" и иные", - отметили депутаты.

В заксобрании добавили, что в связи со сложившейся ситуацией, депутаты просят наложить мораторий на сделки по распоряжению недвижимым имуществом профсоюзов.