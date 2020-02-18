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Трутнев отметил низкие темпы реализации программы дальневосточной ипотеки на Сахалине

Вице-премьер сообщил, что в регионе выдали около 1 млрд рублей кредитов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Объемы выдачи кредитов по программе льготной дальневосточной ипотеки под 2% на Сахалине пока недостаточны. Об этом во вторник заявил журналистам полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев поручил главам регионов ДФО координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"Выдано [на Сахалине] около уже 1 млрд рублей кредитов, и хочу честно сказать - это очень мало. Мы сейчас занимается отработкой этого механизма, он не такой простой. Вы, наверное, помните, как мы отрабатывали один гектар (имеется ввиду программа "Дальневосточный гектар"), и на первом этапе у нас было немало задержек и проблем, объезжали каждую территорию, добивались того, чтобы все работало. Сейчас такая работа <…> проводится по ипотеке", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что самого механизма льготного кредитования недостаточно для приобретения жилья, необходимо также собственно строительство новых жилых домов. Во вторник губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соглашение с руководителем Группы компаний ПИК, которая займется не только строительством обычных домов, но и производством модульного жилья. Трутнев пообещал поддержку проекту.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. По данным на 3 февраля, за первые восемь недель реализации программы ипотеку под 2% получили 1,5 тыс. семей, заявки подали 11,6 тыс. человек. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. получить такой кредит можно будет однократно.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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