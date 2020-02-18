Число сделок на рынке вторичного жилья в Москве в январе уменьшилось на 19%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы по итогам января 2020 года упало на 19% по сравнению с январем 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Росреестра по Москве.

"В январе 2020 года зарегистрировано 7 тыс. 969 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - на 19% меньше, чем в январе 2019 года (9 тыс. 853 переходов), и на 49,5% ниже показателя декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

В материалах отмечается, что, по статистике последних трех лет, январские показатели по числу зарегистрированных переходов прав на вторичном рынке традиционно ниже декабрьских практически вдвое. В ведомстве снижение январских показателей объясняют тем, что в конце 2018 - начале 2019 годов покупатели реализовывали отложенный спрос на жилье в преддверии изменений в законодательстве, "о чем свидетельствуют рекордно высокие показатели регистрации прав по договорам купли-продажи".

"Но если сравнить статистику первого месяца текущего года с наиболее релевантным вариантом - январем 2018 года - разница составляет 5%, то есть 397 зарегистрированных прав", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.