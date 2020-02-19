Государственную инфосистему ЕГРН запустят в Москве и Подмосковье во II квартале 2020 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) запустят в Москве и Московской области во II квартале 2020 года, сообщил в среду ТАСС глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что внедрение ФГИС ЕГРН необходимо завершить в 34 субъектах РФ. Она предложила начать этот процесс с Москвы, Московской области и других крупных субъектов РФ.

"На данный момент идут подготовительные работы как в технической, так и в технологической, организационной частях. Обсуждаются этапы перевода Москвы и Московской области на ФГИС ЕГРН, проводится обучение специалистов, которые будут работать с системой. Эти регионы будут полностью готовы к работе в системе во втором квартале этого года", - сказал Тухтасунов.

Он добавил, что ФГИС ЕГРН разработана и функционирует в 51 субъекте страны, сейчас речь идет о внедрении системы. В этом году на нее перейдут все регионы России. "Росреестр утвердил график перехода регионов на эксплуатацию ФГИС ЕГРН, а также перечень мероприятий, которые необходимо выполнить в рамках подготовки к переходу, включая организационные, технические и технологические мероприятия", - отметил Тухтасунов.

Единая информационная система упрощает оказание государственных услуг и сокращает их сроки. ФГИС ЕГРН позволяет создавать дополнительные сервисы. Так, Федеральная кадастровая палата запустила spv-сервис, в котором можно онлайн заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Сегодня такая возможность есть у жителей 52 регионов России.

По словам Тухтасунова, при запросе онлайн не нужна электронная подпись, только регистрация на портале госуслуг. Так, данные о заявителе загружаются автоматически из аккаунта на госуслугах, а характеристики об объекте недвижимости - напрямую из ФГИС ЕГРН. "Благодаря этому получить сведения стало возможным в течение пары минут. Даже по закону на это отводится три дня", - пояснил глава кадастровой палаты.