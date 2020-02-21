В Троицком и Новомосковском округах Москвы увеличился спрос на землю под ИЖС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спрос на земельные участки на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (ТиНАО) под индивидуальное жилищное строительство в пять раз превысил показатели за 2019 год, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"С начала 2020 года спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на территории Троицкого и Новомосковского округов почти в пять раз превысил аналогичные показатели прошлого года. Если в январе - феврале 2019 года на такие лоты претендовали семь участников, то в этом году их количество достигло 32", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что участников торгов в ТиНАО привлекает развивающаяся транспортная и социальная инфраструктура, а также конкурентные арендные ставки. В 2020 году арендная плата за землю под ИЖС начиналась с 86 тыс. рублей, в других округах эта цифра составляла 393 тыс. рублей.

По данным торгов, организованных департаментом по конкурентной политике, в ТиНАО арендованные у города земельные участки в среднем в четыре раза дешевле, чем в других округах столицы. Статистика торгов за последние шесть лет демонстрирует активный спрос на земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов, расположенных на территории всего города. Глава департамента Иван Щербаков отметил, что стимулом для увеличения количества участников городских аукционов стали ценовая политика, удобство заключения сделки и большое количество предложений.