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Число превышений индекса платы за услуги ЖКХ с 2015 года сократилось в 20 раз

Как сообщили в ФАС РФ, изменения стали возможны благодаря введению механизма обязательного согласования таких превышений с ведомством

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Количество превышений индекса платы россиян за жилищно-коммунальные услуги с 2015 года уменьшилось в 20 раз. Это стало возможным благодаря введению механизма обязательного согласования таких превышений с Федеральной антимонополоной службой (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

"Еще в 2019 году превышение величины предельно допустимого отклонения было зафиксировано в 646 муниципальных образованиях, а в 2015 году - в 1 тыс. 126. Изменения стали возможны благодаря введению механизма обязательного согласования таких превышений с ФАС России при установлении индексов на 2020 и последующие годы", - заявил заместитель руководителя антимонопольной службы Виталий Королев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в 2020 году превышение установленного в регионе индекса изменения платы за коммунальные услуги согласовано только в 55 муниципальных образованиях. "При этом все случаи имеют точечный характер и такие обоснованные причины, как концессионные соглашения, инвестиционные программы или программы комплексного развития", - пояснил Королев.

Индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам устанавливает правительство России. ФАС в свою очередь следит за соблюдением установленных индексов.

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