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Росреестр возобновил регистрацию договоров долевого участия в московском ЖК "Селигер Сити"

Регистрация была приостановлена с начала января

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Управление Росреестра в Москве возобновило регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) и переуступки прав требования в первой и второй очередях жилого комплекса "Селигер Сити", который строит на севере столицы структура MR Group ООО "Рублевский парк". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о порядка 80 ДДУ, регистрация была приостановлена с начала января.

"Двадцатого февраля 2020 года, с учетом представленных застройщиком документов, возобновлена регистрация прав по первой очереди строительства. В пятницу, 21 февраля, мы возобновили регистрацию второй очереди", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что причиной приостановки стали "выявленные несоответствия в технико-экономических показателях создаваемого объекта в представленных документах". По данным пресс-службы, в рамках состоявшейся в четверг встречи с представителем застройщика ООО "Рублевский парк" управление Росреестра по Москве довело информацию о причинах приостановки регистрационных действий (регистрация ДДУ и переуступка прав требования) в отношении объектов ЖК "Селигер Сити". Также было указано на основные недостатки в представленной документации, ставшей причиной приостановки.

"Селигер Сити" расположен по адресу: Ильменский проезд, 14, недалеко от станции метро "Селигерская". Жилой комплекс комфорт-класса образуют дома разной высотности. Строительство началось в 2017 году.

MR Group работает на российском рынке недвижимости с 2003 года. В портфеле компании - 38 объектов общей площадью 5 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи. По данным Единого реестра застройщиков на 1 февраля 2020 года, MR Group находится на четвертом месте в Москве по объему текущего строительства с более 550 тыс. кв. м.

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