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Депутаты Госдумы предлагают прописывать в ЕГРН информацию об аварийности жилья

Централизованный сбор и предоставление таких сведений через Росреестр поможет при сделках с жильем, считают эксперты

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Поправки в ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", по которым предлагает обязать Росреестр включать сведения об аварийности жилья в Единый государственный реестр недвижимости, внесены во вторник на рассмотрение во фракцию "Единая Россия". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе зампредседателя комитета по контролю и регламенту Госдумы Натальи Костенко.

"Законопроектом предлагается ввести обязанность для региональных и муниципальных органов власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В свою очередь, Росреестр будет включать данные сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости. Это позволит гражданам при запросе выписки получить одновременно информацию об аварийном состоянии МКД (многоквартирный дом)" - говорится в пояснительной записке к законопроекту (имеется в распоряжении ТАСС).

В документе отмечается, что покупатель квартиры может не знать, что приобретает жилье в аварийном доме, так как только визуально может оценить состояние дома. В пояснительной записке добавляется, что даже при нормальном состоянии дома внешне конструктивное состояние может быть аварийным.

Авторы законопроекта отмечают, что информацию об аварийности жилья можно получить через запрос в муниципальный орган власти. Но срок ответа в этом случае составляет 30 дней. По словам председателя совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, уточнить статус дома и узнать, включен ли он в реестр аварийных зданий, также можно на официальном сайте "Реформа ЖКХ".

Централизованный сбор и предоставление таких сведений через Росреестр поможет при сделках с жильем, считает руководитель офиса "В Крылатском" МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости Ирина Бербенева. При этом она отмечает, что нужно определить, как часто информация об аварийности домов будет обновляться и поступать в Росреестр. "Если это будет происходить, например, раз в год, то имеет смысл, а если раз в пять лет - то это бессмысленно", - отметила эксперт.

Доброхотова также считает полезной инициативу вносить такие сведения в Росреестр. При этом, по ее словам, с квартирами в аварийных домах запрещены регистрационные действия, что касается и сделок, и регистрации по месту жительства. "Поэтому "случайно" приобрести квартиру в аварийном здании не получится. Однако, если такие сведения будут сразу доступны в выписке из Росреестра, это избавит людей от волнения, поиска информации и, главное, от ненужной бумажной волокиты" - добавила эксперт.

О расселении аварийного жилья

Как ранее сообщал директор правового департамента Фонда содействия реформированию ЖКХ Геннадий Адамович, с 2008 года из 17 млн кв. м аварийного жилья было расселено более 1 млн человек. Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. м в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели предполагается направить более 507 млрд рублей, в том числе 431 млрд рублей из федерального бюджета, более 67 млрд рублей - из региональных бюджетов, свыше 7 млрд рублей - из внебюджетных источников.

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Теги
Россия"Единая Россия"Костенко, Наталья Васильевна
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