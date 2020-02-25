Увеличение финансирования расселения аварийного жилья обсудят после 2020 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вопрос увеличения финансирования программы расселения аварийного жилья будет обсуждаться по итогам 2020 года, сообщил во вторник глава Минстроя РФ Владимир Якушев на встрече с членами Совета Федерации.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин ранее сообщил, что фонд готовит предложение в правительство по выделению дополнительных средств для реализации программы расселения из аварийного жилья.

"Сегодня выявили дополнительное количество аварийных домов - объем [аварийного жилья] уже вырос по сравнению с тем объемом, который был заявлен в программе [расселения]. Поэтому если мы вместе с субъектами РФ покажем, что мы четко работаем, что у нас нет субъектов-двоечников, что мы выполняем показатели национального проекта, тогда встанет вопрос об увеличении финансирования этой программы. 2020 год будет показательный", - сказал Якушев.

По его словам, в 2020 году запланировано расселить 1 млн кв. м аварийного жилья.

Глава Минстроя добавил, что правительство России будет поощрять регионы, которые расселяют аварийное жилье за счет внебюджетных источников. "То, что касается расселения аварийного жилья за средства федерального бюджета, это прямая задача, которую должны выполнить все регионы, поощрять за это нецелесообразно. Поощрять будем тех, кто как можно больше будет расселять за счет внебюджетных источников. Вот эти субъекты точно будут поощряться", - отметил он.

В программу нацпроекта "Жилье и городская среда" вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Так, к концу 2024 года необходимо расселить 9,54 млн кв. м жилья, на что предусмотрено 507,17 млрд рублей. При этом, согласно нацпроекту, к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.