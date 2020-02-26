Минстрой утвердил рекомендации по региональным программам расселения аварийного фонда

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ утвердило рекомендации для регионов по разработке местных программ расселения аварийного фонда. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

"В помощь регионам Минстроем России разработаны и утверждены методические рекомендации по внесению изменений в региональные программы расселения аварийного жилья с учетом предоставления дополнительных мер поддержки. Соответствующий приказ подписал министр Владимир Якушев", - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, региональные власти должны заранее информировать жителей о переселении из аварийного жилья и согласовывать с ними способы и условия переезда. Планировать региональные программы власти должны непрерывно до 1 января 2025 года.

По словам замглавы Минстроя Максима Егорова, часто программы по расселению аварийного жилья не выполняются в срок из-за неправильно выстроенного подготовительного этапа. "Прежде чем приступать к планированию, необходимо актуализировать все данные - и по домам, которые нуждаются в расселении, по людям, которые там проживают. Проработать варианты дальнейшего использования земель под аварийным фондом и синхронизировать их с планами по территориальному развитию. Сверить все эти сведения на региональном и муниципальном уровнях со всеми держателями информации и участниками программы", - отметил Егоров.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.