20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой утвердил рекомендации по региональным программам расселения аварийного фонда

Прежде чем приступать к планированию, необходимо актуализировать все данные, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ утвердило рекомендации для регионов по разработке местных программ расселения аварийного фонда. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

"В помощь регионам Минстроем России разработаны и утверждены методические рекомендации по внесению изменений в региональные программы расселения аварийного жилья с учетом предоставления дополнительных мер поддержки. Соответствующий приказ подписал министр Владимир Якушев", - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, региональные власти должны заранее информировать жителей о переселении из аварийного жилья и согласовывать с ними способы и условия переезда. Планировать региональные программы власти должны непрерывно до 1 января 2025 года.

По словам замглавы Минстроя Максима Егорова, часто программы по расселению аварийного жилья не выполняются в срок из-за неправильно выстроенного подготовительного этапа. "Прежде чем приступать к планированию, необходимо актуализировать все данные - и по домам, которые нуждаются в расселении, по людям, которые там проживают. Проработать варианты дальнейшего использования земель под аварийным фондом и синхронизировать их с планами по территориальному развитию. Сверить все эти сведения на региональном и муниципальном уровнях со всеми держателями информации и участниками программы", - отметил Егоров.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
Согласно документу, срок выдачи сертификата сокращается с 15 до пяти дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС