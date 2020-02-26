Минстрой назвал регионы, в которых увеличится средняя рыночная стоимость жилья

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство строительство и ЖКХ подготовило проект приказа с показателями средней рыночной стоимости кв. м жилья по субъектам РФ на II квартал 2020 года, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. По сравнению с аналогичными данными 2019 года, цены за кв. м могут вырасти в 73 из 85 субъектов.

Так, исходя из опубликованных данных, за год не изменится средняя рыночная стоимость кв. м жилья в Брянской (30,4 тыс. рублей за кв. м), Владимирской (36,9 тыс. рублей), Калужской (41,8 тыс. рублей), Смоленской (почти 33 тыс. рублей) и Ярославской (почти 42,4 тыс. рублей) областях в Центральном федеральном округе, Республике Коми (46,3 тыс. рублей), Псковской области (почти 35 тыс. рублей) в Северо-Западной федеральном округе, Республике Мордовия (почти 39,5 тыс. рублей), Оренбургской (34,4 тыс. рублей) и Самарской областях (почти 36,7 тыс. рублей) в Приволжском федеральном округе, Республике Хакасия (36 тыс. рублей) и Томской области (почти 42,8 тыс. рублей) в Сибирском автономном округе. В остальных регионах страны Минстрой планирует увеличить средние цены за кв. м во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Москве средняя рыночная стоимость кв. м жилья, установленная Минстроем, вырастет на 15% (с 91,6 тыс. рублей за кв. м до 105,7 тыс. рублей за кв. м), в Санкт-Петербурге - на 11% (с 71 тыс. рублей за кв. м до 79,1 тыс. за кв. м). Обсуждение проекта приказа завершится 11 марта 2020 года.

Средняя стоимость квадратного метра жилья рассчитывается раз в квартал. Этот показатель используют для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета. Минстрой определяет среднюю рыночную стоимость кв. м жилья после анализа данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках за предыдущий период, стоимости строительства, данных мониторинга рыночной стоимости, а также с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития РФ, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

С февраля 2019 года Минстрой изменил методику определения норматива средней стоимости кв. м по субъектам РФ. В частности, из расчетов исключили понижающий коэффициент, который учитывает долю затрат, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отмечается в документе.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою России разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальной себестоимости строительства. По его словам, занижение стоимости кв. м влияет на уровень ввода жилья. По данным исследования компании Ernst&Yоung, средняя себестоимость строительства жилья в России варьируется в пределах 37,4 - 55,9 тыс. рублей за кв. м.