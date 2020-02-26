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Степашин предложил ДОМ.РФ создать рабочую группу по Щербинскому лифтозаводу

Компания готова создать соответствующую рабочую группу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общественный совет при Минстрое России предложил создать рабочую группу по оздоровлению Щербинского лифтостроительного завода. Об этом говорится в письме председателя общественного совета Сергея Степашина генеральному директору ДОМ.РФ Виталию Мутко (имеется в распоряжении ТАСС).

"В целях предотвращения остановки ОАО "Щербинский лифтостроительный завод", ранее занимавшего более 30% рынка производства лифтов Российской Федерации, предлагаем создать совместную рабочую группу для реализации мер по оздоровлению предприятия", - говорится в письме. В нем также отмечается, что в 2019 году предприятие снизило производство лифтов.

Как сообщили ТАСС в ДОМ.РФ, письмо было получено, компания готова создать соответствующую рабочую группу. В ДОМ.РФ добавили, что текущее состояние завода является устойчивым, имеются перспективы для дальнейшего роста производства и улучшения его финансового положения.

ОАО "Щербинский лифтостроительныйзавод" - один из основных производителей лифтового оборудования в России. Предприятие выпускает модели пассажирских и грузовых подъемников с гидравлическим и электрическим приводом. Каждый четвертый лифт в России произведен на Щербинском лифтостроительном заводе. Сейчас предприятие производит 80 моделей подъемников, в том числе энергосберегающие лифты.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияСтепашин, Сергей Вадимович
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