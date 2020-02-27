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Проблемные дома "СУ-155" в Новых Черемушках в Москве планируется ввести в марте

21 февраля дома получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ООО "РК Строй" (структура госбанка "Российский капитал", с 2018 года - , банк ДОМ.РФ) планирует в марте 2020 года ввести в эксплуатацию проблемный жилой комплекс обанкротившегося девелопера "СУ-155" в Новых Черемушках в столице. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"В марте этого года жилые дома, расположенные по адресу: Новые Черемушки, квартал 10С, корп. 8, могут быть введены в эксплуатацию. Об этом представитель компании ООО "РК Строй", которая достраивает объект "СУ-155", заявил в ходе совещания в Москомстройинвесте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 февраля жилые дома получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Выдача этого документа означает, что объекты, переданные на достройку, прошли все необходимые технические проверки и соответствуют нормам и правилам безопасности. Как уточнили ТАСС в Москомстойинвесте, в состав жилого комплекса входят три жилых дома, всего в строительство этого ЖК вложились 337 пайщиков.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты из-за сложной экономической ситуации. К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается компания "РК Строй". Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. При этом у компании были обязательства в 14 регионах России.

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