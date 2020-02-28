Более 11 тыс. кв. м. жилья выделят в ЕАО для жителей, пострадавших от паводков

ТАСС, 28 февраля. В Еврейской автономной области (ЕАО) построят или приобретут для жителей, пострадавших от паводков летом 2019 года, более 11 тыс. кв. м жилья, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу. Зимой прошлого года жители Биробиджана выступали с критикой региональных властей из-за неэффективного устранения последствий паводков, после чего правительство области обратилось в федеральный центр за финансовой поддержкой.

"Всего будет построено или приобретено более 11 тыс. кв. м жилья. 47,5 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт жилых помещений. Более 92 млн рублей направят на строительство муниципального жилья взамен утраченного во время паводка, почти 7 млн - на осуществление капитального ремонта поврежденных муниципальных жилых помещений", - сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что Еврейская автономная область получила 860 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Большая часть средств пойдет на выплату компенсаций жителям, лишившимся жилья во время наводнения.

Глава Еврейской АО Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что вопрос с выплатами за утраченные и поврежденные жилые помещения в регионе стоит остро. С 26 февраля в области началась выплата жителям компенсаций за урожай, потерянный летом-осенью 2019 года во время паводка, когда пострадало свыше 40 тыс. га сельхозугодий.

Паводки начались в Еврейской АО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, свыше 40 тыс. га сельхозугодий, дороги. Пострадавшими признали более 10 тыс. человек.