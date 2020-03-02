Путин поручил Мишустину найти источники финансирования для ремонта ветхого жилья

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству во главе с Михаилом Мишустиным при участии рабочих групп Госсовета РФ до 1 июля 2020 года подготовить предложения о том, что может стать источником финансирования модернизации ветхого жилья. Такое поручение дано по итогам заседания Совета по местному самоуправлению.

"Правительству подготовить при участии рабочих групп Государственного совета РФ и представить предложения об источниках и механизмах дополнительного финансирования мероприятий, направленных на реализацию программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Кроме того, правительственные чиновники должны представить свои предложения по финансированию инженерной подготовки территорий для реализации проектов жилищного строительства в рамках федерального проекта "Жилье", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда".

Уточняется, что вся работа должна быть завершена до 1 июля 2020 года, ответственным назначен глава кабмина.