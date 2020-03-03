Доля земельных участков, поставленных в РФ на кадастровый учет в 2019 году, достигла 28%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Более 1,1 млн земельных участков поставили на кадастровый учет в России в 2019 году, благодаря чему доля учтенных участков в Едином государственном реестре недвижимости на начало 2020 года достигла 28%, сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"На 1 января 2020 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 60,6 млн земельных участков, из них 17,1 млн поставлены на кадастровый учет. За прошлый год количество учтенных земельных участков увеличилось более чем на 1,1 млн. К началу 2020 года доля земельных участков, сведения о кадастровом учете которых содержатся в ЕГРН, составила 28%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прирост учтенных земельных участков по итогам 2019 года составил 7%. Лидерами по росту числа учтенных участков в прошлом году стали Севастополь (51%), Республика Крым (33%), Ханты-Мансийский АО (19%) и Дагестан (14%).

Наибольшая доля земельных участков, сведения о кадастровом учете которых содержатся в ЕГРН, - в Ямало-Ненецком автономном округе (72%), Республике Алтай (54%), Санкт-Петербурге (54%) и Иркутской области (50%). В число регионов с наименьшей долей учтенных земельных участков в ЕГРН вошли Брянская, Костромская и Ульяновская области (17%), Ставропольский край (16%), Ивановская и Кировская области (16%).

С постановкой земельного участка на кадастровый учет в ЕГРН вносятся сведения о границах участка, категории земель и виде разрешенного использования. Земельному участку присваивается кадастровый номер, который позволяет идентифицировать объект и проводить с ним различные сделки. "Наличие в ЕГРН сведений о земельном участке позволяет защитить интересы владельца в случае земельных споров, а также правильно рассчитать налог на недвижимое имущество", - подчеркнули в пресс-службе.