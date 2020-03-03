Губернатор объяснил причины расширения границ нижегородского наукограда Сарова

ТАСС, 3 марта. Расширение границ города Сарова Нижегородской области придаст дополнительный стимул его развитию. Об этом сообщил журналистам во вторник глава региона Глеб Никитин.

"Поручение Владимира Путина о расширении границ Сарова станет важнейшим этапом в развитии города. Сейчас эта тема особенно актуальна. У города колоссальный интеллектуальный, духовный и туристический потенциал. Сейчас очень важно устранить все сдерживающие факторы для дальнейшего прогресса", - цитирует Никитина пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что в Сарове создана территория опережающего социально-экономического развития, идет работа по развитию туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", рядом работает технопарк, где открыт детский "Кванториум".

По оценкам властей, к 2030 году потребность в высококвалифицированных кадрах в Сарове превысит 7 тыс. человек, в связи с чем необходимо решить жилищный вопрос в наукограде.

"Пока в городе есть дефицит участков. Речь идет не только о многоквартирных домах, но и индивидуальной застройке. Сейчас соотношение площади многоквартирного жилья к площади индивидуального жилья составляет 1 к 10. На новых территориях можно будет развивать именно малоэтажное строительство", - добавил Никитин.

В январе глава администрации Сарова Алексей Голубев на заседании Совета по развитию местного самоуправления обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать изменению границ города. По его словам, городу не хватает территории для строительства. Президент поручил до 1 ноября подготовить предложения по расширению границ города.

Предполагается, что к Сарову будут присоединены территории с севера. На них планируется распространить режим безопасного функционирования категории "Б". Он предполагает упрощенную процедуру получения разрешений на посещение и ведение деятельности.

"После принятия решения на федеральном уровне можно будет проводить корректировку генплана Сарова, работать над подведением инженерной инфраструктуры, планировать строительство новых социальных учреждений - школ и детских садов", - приводятся в сообщении слова Никитина.

О Сарове

Саров был основан в 1706 году. Сегодня он является наукоградом и закрытым административно-территориальным образованием. В городе располагается Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).