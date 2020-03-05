{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Размер комфортного дохода для платы за ипотеку снизился до 70,7 тыс. рублей

Основной причиной сокращения показателя стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,3 процентного пункта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Размер комфортного семейного дохода для обслуживания среднего ипотечного кредита в России уменьшился за полгода на 6,6%, до 70,7 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Основной причиной сокращения данного показателя стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,3 процентного пункта", - говорится в сообщении.

Средний персональный кредитный рейтинг ипотечного заемщика в январе 2020 года составлял 753 балла (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов), отмечают в пресс-службе.

На 1 января самый высокий показатель семейного дохода комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (158,4 тыс. рублей), Московской области (104,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (88,5 тыс. рублей). Наименьшее значение отмечается в Челябинской (48 тыс. рублей), Кировской (48 тыс. рублей) и Вологодской (50 тыс. рублей) областях.

Рост рекомендованного семейного дохода бюро кредитных историй зафиксировало в Республике Башкортостан, Самарской области и Пермском крае. Снижение показателя отмечено в Москве и Ставропольском крае.

Показатель рекомендованного семейного дохода показывает доступность ипотеки для граждан. НБКИ исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мишустин поручил выстроить систему единого госзаказчика в сфере строительства
Глава кабмина отметил, что нужно создать четкую вертикаль управления в этой отрасли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС