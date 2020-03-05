Размер комфортного дохода для платы за ипотеку снизился до 70,7 тыс. рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Размер комфортного семейного дохода для обслуживания среднего ипотечного кредита в России уменьшился за полгода на 6,6%, до 70,7 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Основной причиной сокращения данного показателя стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,3 процентного пункта", - говорится в сообщении.

Средний персональный кредитный рейтинг ипотечного заемщика в январе 2020 года составлял 753 балла (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов), отмечают в пресс-службе.

На 1 января самый высокий показатель семейного дохода комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (158,4 тыс. рублей), Московской области (104,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (88,5 тыс. рублей). Наименьшее значение отмечается в Челябинской (48 тыс. рублей), Кировской (48 тыс. рублей) и Вологодской (50 тыс. рублей) областях.

Рост рекомендованного семейного дохода бюро кредитных историй зафиксировало в Республике Башкортостан, Самарской области и Пермском крае. Снижение показателя отмечено в Москве и Ставропольском крае.

Показатель рекомендованного семейного дохода показывает доступность ипотеки для граждан. НБКИ исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.