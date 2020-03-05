Одно из первых банковских зданий в России выставили на торги в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Здание Русского банка для внешней торговли, устав которого утверждал император Александр II, выставлено на торги в центре Петербурга. Объект является памятников культуры федерального значения и одним из первых в России зданий, построенных специально для банковских нужд, сообщила в четверг пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

"На продажу выставлен исторический пятиэтажный особняк площадью 2,5 тыс. кв. м с земельным участком 1,3 тыс. кв. м, под коммерческое использование. Адрес объекта - Большая Морская улица, 32А. Начальная цена - 350 млн рублей", - говорится в сообщении.

Здание расположено в "золотом треугольнике" Петербурга, рядом со станцией метро "Адмиралтейская", в 400 м от Невского проспекта. В радиусе 1 км находятся основные достопримечательности Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Исаакиевский и Казанский соборы.

Одной из примечательных особенностей здания является световой фонарь (купол) выполненный в форме витража. "В некотором роде уникальный витраж, потому что в городе подобных витражей больше не знаю… держать в горизонтальном положении такую массу стекла, да еще разноцветного… это сложно с точки зрения конструкции", - объяснил ТАСС руководитель Архитектурного бюро "Литейная часть-91", член Союза реставраторов Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов.

По словам руководителя департамента продаж РАД Юлии Акимовой, здание может быть приспособлено под любые коммерческие цели: головной офис компании, медцентр, брендовый магазин одежды или гостинично-банкетный комплекс класса люкс.

Особняк был построен 1887 году по проекту архитектора В. А. Шретева для нужд Русского банка для внешней торговли, устав которого утвердил император Александр II. На тот момент это было одно из первых зданий, предназначенных для банковских нужд. Особняк в хорошем состоянии, на первом и втором этажах выполнена чистовая отделка, на третьем и четвертом этажах - предчистовая, полностью сохранен исторический облик здания и его интерьеров.