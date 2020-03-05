ДОМ.РФ поможет решить проблему около 300 обманутых дольщиков Астрахани

АСТРАХАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Проблема порядка 300 дольщиков, чьи квартиры в многоэтажках Астрахани остаются недостроенными уже около пяти лет, будет решена при содействии АО "ДОМ.РФ" - финансового института развития в жилищной сфере. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации Астраханской области.

"Сегодня губернатор Игорь Бабушкин встретился с руководителем "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. Достигнута договоренность о содействии в решении проблемы с двумя многоэтажками, строительство которых заморожено около пяти лет. В общей сложности пострадали порядка 300 человек", - сказали в пресс-службе.

Застройщики, фактически собрав деньги с дольщиков, объявили себя банкротами. Оба многоэтажных дома построены на 70%, уточнили в пресс-службе.

Губернатор также предложил Мутко рассмотреть Астраханскую область как площадку для реализации финансовых, промышленных, транспортных и инфраструктурных программ, реализуемых институтами развития ВЭБ, и руководитель "ДОМ.РФ" выразил заинтересованность в сотрудничестве с регионом, добавили в пресс-службе администрации области.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.