Застройщик ставил на кадастровый учет отель в Москве больше года

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский Росреестр поставил на кадастровый учет гостиничный комплекс "Клеверленд", застройщик которого в течение 14 месяцев устранял недостатки в документах, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Управлением Росреестра по Москве присвоен кадастровый номер гостиничному комплексу "Клеверленд", расположенному по адресу: Москва, ул. Ботаническая, д. 33 В, стр. 1 <...> Ранее застройщик неоднократно подавал документы с целью осуществления государственного кадастрового учета данного гостиничного комплекса <...> При этом на протяжении 14 месяцев застройщиком не предпринимались попытки по устранению [ошибок в документах]", - говорится в сообщении.

Гостиничный комплекс "Клеверленд" состоит из 629 нежилых помещений, общая площадь отеля составляет 23,4 тыс. кв. м.

В Росреестре отметили, что экспертиза ведомства показывала расхождения в технико-экономических показателях построенного комплекса по отношению к количеству и назначению нежилых помещений. Застройщик продавал дольщикам не апартаменты, а гостиничные номера. Кроме того, общая площадь помещений отеля не соответствовала представленным документами.

Московский Росреестр консультировал и проводил совещания с представителями застройщика для того, чтобы исправить ошибки в документах. Застройщик устранил недостатки в документах спустя 14 месяцев, после встречи с дольщиками, которые не могли оформить свои права на помещения.

О проблеме постановки на кадастровый учет новостроек

Проблема с постановкой новых домов на кадастровый учет периодически возникают по всей России, ранее сообщал ТАСС глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Подобные проблемы могут происходить как из-за действительно низкого качества поданных документов, так и из-за их трактовки органами власти, пояснял он. При этом дольщики таких домов не могут получить статус обманутых, так как дом уже имеет разрешение на ввод в эксплуатацию.

В Росреестре также рассказывали о типичных ошибках при составлении документов на многоквартирные дома. К ним относятся противоречивые сведения в части указания основных характеристик объекта (площадь, этажность), отсутствие документа, подтверждающего присвоение адреса, несоблюдение специальных условных знаков, несоответствие графической части технического плана сведениям, указанным в проектной документации.