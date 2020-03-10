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Объемы строительства жилья по эскроу с начала года увеличились в России на 3,5 п. п.

Сейчас в стране с использованием таких счетов возводится 28,6 млн кв. метров жилья

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Доля жилья, которое строится на территории Российской Федерации с использованием счетов эскроу, с начала года увеличилась на 3,5 процентных пункта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"На 5 марта 2020 года с использованием эскроу в стране возводится 28,6 млн кв. метров жилья - более 28% всего объема строительства (+3,5 п. п. с начала года)", - говорится в сообщении с уточнением, что переход на проектное финансирование осуществляется равномерно как по регионам, так и по застройщикам.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в настоящий момент в РФ возводят 101 млн кв. м многоквартирного жилья. При этом на десять крупнейших российских застройщиков приходится 19,7 млн кв. м жилья, что составляет около 20% всего объема строительства в стране. В тройке лидеров - ГК "ПИК" (6,6 млн кв. м, или 7% всего строящегося жилья), группа ЛСР (3,2 млн кв. м - 3%) и Setl Group (2,6 млн кв. м - 3%). В фокусе этих застройщиков находятся Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Свердловская область.

"Рынок многоквартирного строительства в России имеет низкий уровень концентрации девелоперов и характеризуется высокой конкуренцией между ними", - отмечается в сообщении.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Россия
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