{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Лосиный остров" обжаловал признание законным разрешения на строительство ЖК у нацпарка

Рассмотрение жалоб назначено на 6 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Девятый Арбитражный апелляционный суд назначил на 6 апреля рассмотрение жалоб национального парка "Лосиный остров" в Москве и Минприроды на решение суда, который признал разрешение на строительство жилого комплекса у границ нацпарка законным.

"Апелляционные жалобы ФГБУ "НП "Лосиный остров" и Минприроды России принять к производству. Назначить дело к судебному разбирательству на 6 апреля 2020 года", - говорится в решении суда.

Ранее администрация "Лосиного острова" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к комитету по архитектуре и строительству Москвы о признании недействительным разрешения на строительство жилого комплекса "Сказочный лес", выданного застройщику "Гранднэкст". "Лосиный остров" настаивал на том, что строительство ведется в 150-метровой охранной зоне от границ национального парка. Кроме того, заявитель подчеркнул, что строительство не было согласовало с Минприроды России.

На заседании суда представители Москомархитектуры утверждали, что текстовое описание охранной зоны утверждено в 1979 году, и в нее не входит участок, на который выдано разрешение на строительство. Кроме того, по состоянию на дату утверждения правил землепользования и застройки Москвы Единый государственный реестр недвижимости не содержал сведений о границах охранной зоны национального парка "Лосиный остров". Поэтому ведомство не могло требовать от застройщика дополнительных документов, в том числе согласования Минприроды.

Суд посчитал, что основания для отказа в выдаче разрешения на строительство отсутствовали, и 24 января решил заявление администрации "Лосиного острова" оставить без удовлетворения. Однако национальный парк вместе с Минприроды обжаловали это решение.

Разрешения на строительство было выдано ООО "Гранднэкст" 30 июня 2018 года. Строительство 22-этажного жилого комплекса "Сказочный лес" на 1803 квартиры началось в сентябре 2019 года.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Эксперты предложили выпустить рекомендации для управляющих компаний по дезинфекции домов
Работа по борьбе с распространением вируса должна идти при активной поддержке всех уровней власти, отметил гендиректор УК "Развитие" Игорь Козельцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС