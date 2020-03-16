"Лосиный остров" обжаловал признание законным разрешения на строительство ЖК у нацпарка

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Девятый Арбитражный апелляционный суд назначил на 6 апреля рассмотрение жалоб национального парка "Лосиный остров" в Москве и Минприроды на решение суда, который признал разрешение на строительство жилого комплекса у границ нацпарка законным.

"Апелляционные жалобы ФГБУ "НП "Лосиный остров" и Минприроды России принять к производству. Назначить дело к судебному разбирательству на 6 апреля 2020 года", - говорится в решении суда.

Ранее администрация "Лосиного острова" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к комитету по архитектуре и строительству Москвы о признании недействительным разрешения на строительство жилого комплекса "Сказочный лес", выданного застройщику "Гранднэкст". "Лосиный остров" настаивал на том, что строительство ведется в 150-метровой охранной зоне от границ национального парка. Кроме того, заявитель подчеркнул, что строительство не было согласовало с Минприроды России.

На заседании суда представители Москомархитектуры утверждали, что текстовое описание охранной зоны утверждено в 1979 году, и в нее не входит участок, на который выдано разрешение на строительство. Кроме того, по состоянию на дату утверждения правил землепользования и застройки Москвы Единый государственный реестр недвижимости не содержал сведений о границах охранной зоны национального парка "Лосиный остров". Поэтому ведомство не могло требовать от застройщика дополнительных документов, в том числе согласования Минприроды.

Суд посчитал, что основания для отказа в выдаче разрешения на строительство отсутствовали, и 24 января решил заявление администрации "Лосиного острова" оставить без удовлетворения. Однако национальный парк вместе с Минприроды обжаловали это решение.

Разрешения на строительство было выдано ООО "Гранднэкст" 30 июня 2018 года. Строительство 22-этажного жилого комплекса "Сказочный лес" на 1803 квартиры началось в сентябре 2019 года.