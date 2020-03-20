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Эксперт: сохранение ключевой ставки поддержит спрос на жилье в России

Управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая отметила, что в последние два года цены на жилье выросли примерно на 15-20%, поэтому увеличение ставок - крайне нежелательный сценарий

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне поддержит спрос на жилье в России, такое мнение высказала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% после длительного цикла ее снижения.

"Повышение ключевой ставки Банком России автоматически привело бы к увеличению ипотечных ставок, что, безусловно, негативно отразилось бы на рынке жилой недвижимости, где сейчас спрос на 50-60% формируется покупателями, привлекающими кредит. Сегодняшнее решение Центробанка поддержит рынок жилья в России", - сказала Литинецкая.

По ее словам, текущему кризису предшествовали шесть лет снижения реальных доходов населения, при этом в последние два года цены на жилье выросли примерно на 15-20%. "Так что сейчас увеличение ставок - крайне нежелательный сценарий, это негативно бы отразилось на спросе", - подчеркнула Литинецкая.

В свою очередь генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин сказал ТАСС, что сохранение ключевой ставки на прежнем уровне может стать фактором, сдерживающим рост спроса на жилье в России. Эксперт напомнил, что в условиях перехода на счета эскроу (после 1 июля) застройщики пользуются банковскими кредитами вместо "бесплатных" средств дольщиков, при этом средняя ставка выдачи проектного финансирования к настоящему моменту составляет порядка 8-10% годовых. "Увеличение доли предложения, реализуемого по эскроу-счетам, уже отразилось на ценовой динамике: в феврале стоимость "квадрата" в массовом сегменте на столичном рынке выросла на 1,7%", - сказал эксперт.

Двойной удар

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко отметил в разговоре с ТАСС, что сохранение ключевой ставки на уровне 6% можно оценить как "нейтральное действие в условиях, когда рынок жилья, как и в целом экономика страны, столкнулись с двойным ударом - с одной стороны, обвал национальной валюты, с другой - эпидемиологическая ситуация. "Первое снижает реальную покупательскую способность людей, а также их возможности к накоплению, что действительно важно конкретно для жилищного рынка. Второе сдерживает уже существующий спрос", - сказал он.

По словам директора федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, такое решение Центробанка на фоне государственной политики, направленной на поддержку бизнеса, а также обеспечение доступности жилья и эффективного развития строительной отрасли в кризисной ситуации, принято впервые. В России традиционно повышали ключевую ставку - это отрицательно сказывалось на рынке недвижимости и доступности ипотеки и жилья, отмечает эксперт. "Сейчас необходимо дождаться решения ведущих банков о ставках по ипотеке. Если они сохранятся на прежнем уровне, то в марте - апреле можно ожидать большого объема сделок на рынке недвижимости, поскольку на фоне нестабильной ситуации россияне продолжат инвестировать в наиболее крепкую "валюту" - недвижимость. Плюс сохранится тренд на рефинансирование действующих ипотечных займов. А это положительно скажется на снижение долговой нагрузки", - сказал Хусаинов ТАСС.

О ставках

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п. - до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%. В ЦБ также отмечали, что финансовая система страны готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах, это может значить, что регулятор не пойдет на экстренные меры наподобие повышения ключевой ставки с 10,5% до 17% в декабре 2014 года.

Теги
Россия
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ЦБ по-прежнему ожидает снижения ипотечных ставок до уровня 7-8%
Речь идет о достижении такого показателя к 2024 году
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