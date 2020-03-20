ДОМ.РФ зафиксировал незначительный рост ставок по ипотеке в марте

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Незначительный рост ипотечных ставок (в сравнении с прошлым месяцем) наблюдается в РФ, согласно данным на 18 марта 2020 года. Такая информация приводится в совместном исследовании ДОМ.РФ и агентства Frank RG.

"По состоянию на 18 марта 2020 года средняя ставка предложения этих банков (топ-15 ипотечных банков в РФ - прим. ТАСС) составила на первичном рынке 8,73% (плюс 0,04 процентных пункта к февралю), на вторичном - 8,87% (плюс 0,05 п. п.). Средняя ставка рефинансирования - 8,78% (плюс 0,05 п. п.). Небольшое повышение ставок стало следствием общей неопределенности на рынке, вызванной снижением нефтяных котировок и последовавшим ослаблением рубля", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы рассчитать среднюю ипотечную ставку, брался ипотечный кредит со средними параметрами по Москве: стоимость жилья - 6 млн рублей, первоначальный взнос - 30% от ее стоимости, ипотека - на 15 лет. При этом заемщик не относится к льготным категориям, а также не является сотрудником компании-партнера банка или его зарплатным клиентом (кроме Сбербанка, у которого большая часть ипотечных заемщиков являются его же зарплатными клиентами).

По данным ДОМ.РФ и Frank RG, в топ-15 ипотечных банков РФ входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Банк ДОМ.РФ, Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, "Абсолют Банк", "Открытие", банк "Возрождение", "Юникредит банк", банк "Уралсиб", Совкомбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк. В 2019 году на эти банки пришлось более 90% выдачи ипотеки в России.