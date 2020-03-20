Ульяновские власти приняли закон о включении авиастроителей в льготную программу ипотеки

УЛЬЯНОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники авиастроительной отрасли в Ульяновской области включены в льготную программу "Губернаторская ипотека", которой ранее могли воспользоваться сотрудники бюджетной сферы и IT-организаций. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель директора департамента финансового, правового и административного обеспечения министерства строительства и архитектуры региона Елена Елисеева.

"В настоящее время Минстроем разработан и губернатором уже подписан закон, который вносит изменения. Мы расширяем категорию граждан, которая получит право участвовать в данной программе, за счет организаций авиастроительной отрасли", - сказала она.

Елисеева уточнила, что работники таких дефицитных профессий как сборщик-клепальщик, слесарь по изготовлению и доводке летательных аппаратов, а также оператор станков с программным управлением, теперь смогут стать участниками льготной программы и получить выплату в размере 150 тыс. рублей на приобретение жилья с использованием ипотечного кредита и займа. "В настоящее время закон подписан, он вступит в силу спустя 10 дней", - отметила Елисеева.

Советник управляющего директора АО "Авиастар-СП" по персоналу Вадим Овейчук рассказал журналистам, что перед предприятием стоит задача по увеличению объемов производства. "Нам необходимо выпускать больше самолетов, и это напрямую зависит от того количества рабочих, которые будут у нас работать на предприятии. Речь идет о высококвалифицированных рабочих конкретных специальностей - сборщик-клепальщик, слесарь по изготовлению и доводке летательных аппаратов и оператор станков с программным управлением", - отметил он.

По словам Овейчука, возможность получения собственного жилья для работников является серьезной мотивацией. "Мы провели опрос среди работников нашего предприятия и поняли, что как минимум 50 человек в этом году готовы будут воспользоваться этой помощью при приобретении жилья. На предприятии работает жилищная комиссия, которая будет отбирать кандидатов. Естественно будут подпадать под эту программу самые лучшие, самые перспективные", - добавил он.

Овейчук также уточнил, что программа также позволит закрепить лучших специалистов на предприятии. "Одним из условий участия в этой программе будет являться обязательная отработка на предприятии 5 лет", - сказал он.

О программе

Программа "Губернаторская ипотека" направлена на улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы. Она была инициирована губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым и действует в регионе с 2015 года. Программа предусматривает предоставление единовременной социальной выплаты в размере 150 тыс. рублей сотрудникам областных и муниципальных бюджетных учреждений и компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам. В 2019 году благодаря "Губернаторской ипотеке" жилищные условия улучшили 172 семьи работников бюджетной сферы и IT-организаций.