Сбербанк рассмотрит реструктуризацию для заемщиков с финансовыми проблемами из-за пандемии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сбербанк готов рассмотреть возможность реструктуризации кредитов или ипотечных каникул для заемщиков, которые в связи с карантином на предприятии могут испытывать финансовые затруднения. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

"Если ситуация у нашего клиента будет развиваться неблагоприятно, например в связи с карантином на предприятии возникнут сложные финансовые обстоятельства, то мы всегда готовы рассмотреть возможность реструктуризации задолженности, либо в случае жилищных кредитов - предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заемщиков в соответствии с действующим законодательством", - отметил он.

Ганеев пояснил, что граждане могут подать заявку на реструктуризацию онлайн, без посещения офиса банка: частным клиентам - на сайте банка, для малого и микробизнеса - в случае возникновения просроченной задолженности - в "Сбербанк Бизнес Онлайн".

"Также 20 марта были опубликованы рекомендации Банка России. Мы их изучаем и, в случае необходимости, оперативно примем дополнительные меры", - сказал Ганеев.