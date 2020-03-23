Минстрой вводит еженедельный мониторинг финансового положения региональных застройщиков

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Минстроя России Владимир Якушев на селекторном совещании поручил регионам вести еженедельный мониторинг финансового положения застройщиков и работ на объектах капитального и жилищного строительства в связи с распространением коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Мы понимаем вашу загруженность, поэтому максимально будем брать информацию, размещенную Росстатом, ЕИСЖС (Единой информационной системой жилищного строительства - прим. ТАСС), Банком России. Некоторые данные нам необходимы от вас. Поэтому просим в еженедельном режиме предоставлять актуальную информацию о приостановке работ на объектах капитального строительства, количестве строящихся объектов, особенно обратить внимание на строительство жилых домов, которое происходит по старым правилам привлечения денежных средств", - приводятся в сообщении слова Якушева.

Министр также отметил, что в складывающейся экономической ситуации нужно создать все условия для бесперебойной работы строительного рынка. Минстрой готов оказать поддержку регионам для недопущения снижения темпов строительства.

Ранее правительство поручило подготовить меры по поддержке строительной отрасли до 31 марта 2020 года. Соответствующий план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией был утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.