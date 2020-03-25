Общественная палата предложила оказывать поддержку строящим арендное жилье девелоперам

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Общественная палата РФ предложила развивать рынок арендного жилья и уменьшать себестоимость строительства для того, чтобы улучшить жилищные условия россиян с низкими доходами. Об этом говорится в специальном докладе палаты "Право на жилье есть у каждого", представленном в среду на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате в ТАСС.

"Общемировой практикой является решение жилищных проблем граждан с низкими доходами за счет предоставления жилья внаем. При этом заказчиком и инвестором при строительстве арендного жилья, а также его владельцем и управляющим после окончания строительства является как государство, так и иные организации, в том числе некоммерческие. В первую очередь речь идет о "жилищных ассоциациях" (некоммерческих организациях, которые часто строят "неприбыльное жилье" и жилье для менее обеспеченных жителей"), - говорится в докладе.

Так, стимулировать строительство наемных домов на основе государственно-частного партнерства предлагается, в частности, за счет предоставления бесплатных земельных участков, субсидирования ставки по кредитам застройщиков, использования типовых проектов строительства, создания региональных программ, софинансируемых на конкурсной основе из федерального бюджета.

"Расчеты экспертов ОП РФ показывают, что комплекс предложенных мер поможет снизить стоимость квадратного метра во вновь возводимом жилье в два раза", - отмечается в докладе.

Кроме того, Общественная палата предлагает расширить возможности найма за счет частного сектора. Например, по мнению авторов доклада, можно предусмотреть снижение налога на недвижимость для владельцев сдаваемого в долгосрочный наем жилья и предоставлять малообеспеченным гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий для компенсации расходов на аренду жилых помещений.

Повысить доступность жилья

Паспорт национального проекта "Жилье и городская среда" необходимо дополнить мерами по снижению стоимости строительства и продажи квадратного метра, считают в Общественной палате. В частности, предлагается уменьшить административную и налоговую нагрузку застройщиков, ввести беспроцентные кредиты для девелоперов в объеме открытых в банках эскроу-счетов, а также ввести поэтапное раскрытие эскроу-счетов.

В докладе также предлагается внедрить альтернативные источники финансирования строительных проектов, в том числе развивать систему жилищно-строительных кооперативов. По мнению ОП РФ, расширение линейки льготных ипотечных продуктов, в том числе для жителей малых городов и приграничных территорий, также будет способствовать повышению доступности жилья. Кроме того, власти должны вести централизованный персонифицированный учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.