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Власти Москвы продлили срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество

Срок продлен до 31 декабря

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций из сферы общественного питания, культуры и спорта продлили в Москве до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в тексте постановления мэра столицы.

"Правительство Москвы постановляет: продлить срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельном налогу налогоплательщикам-организациям, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, туризма, культуры, физической культуры и спорта, организации досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря 2020 года (включительно); продлить срок уплаты торгового сбора за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года (включительно)", - говорится в постановлении.

Кроме того, все организации из сферы туризма, культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы с населением, освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Москвы, и земельных участков на территории города, государственная собственность на которые не разграничена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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