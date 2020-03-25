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Распространение коронавируса нового типа

Международную выставку MIPIM в Канне перенесли на 2021 год

Выставку планируется провести 16-19 марта 2021 года

ТАСС, 25 марта. Международная выставка инвестиций в недвижимость MIPIM в Канне перенесена во второй раз - теперь на 2021 год - из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов.

В феврале было принято решение перенести мероприятие с марта на июнь 2020 года.

"Ситуация вокруг COVID-19 ежедневно меняется, и меры правительства становятся все более ограничительными. Ясно, что проведение крупной выставки MIPIM в Каннах в июне не представляется возможным, учитывая быстрое распространение, разрушительное воздействие и неопределенную эволюцию вируса", - говорится в сообщении.

Выставку планируется провести 16-19 марта 2021 года, уточняют организаторы. Кроме того, осенью 2020 года в Париже пройдет встреча для участников выставки. Организаторы также намерены использовать цифровые инструменты для проведения мероприятий.

Международная выставка недвижимости MIPIM и организованный в рамках нее конкурс MIPIM Awards проходит ежегодно в Канне. Она является одним из наиболее авторитетных мировых событий в области недвижимости.

Премия MIPIM Awards, вручаемая в рамках каннской выставки, была учреждена в 1991 году. Награды MIPIM Awards вручают в 11 номинациях. В 2019 году в конкурсе участвовали 200 проектов из 58 стран. Из них в финал прошли 45 заявок из 21 страны. Впервые в истории конкурса победителем в одной из номинаций стал проект из России - специальный приз жюри MIPIM получил московский парк "Зарядье". Активное участие в MIPIM и конкурсе MIPIM Awards Москва планировала принять и в этом году.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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