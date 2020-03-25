Власти Тульской области купят квартиры для переселения 1,3 тыс. жителей аварийных домов

ТУЛА, 25 марта. /ТАСС/. Правительство Тульской области в 2020 году приобретет квартиры общей площадью 28,4 тыс. кв. м для переселения свыше 1,3 тыс. жителей аварийных домов в девяти городах и районах региона. Квартиры будет закуплены рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца года планируется приобрести 28,4 тыс. кв. м жилья. Из них 10,5 тыс. кв. м - в рамках реализации этапа программы 2019 года, в котором участвуют Веневский и Заокский районы, города Новомосковск, Алексин и Тула. По этапу 2020 года предстоит приобрести для расселения граждан 17,9 тыс. кв. м жилья в Кимовском, Киреевском и Узловском районах, а также в городе Донском", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В пресс-службе отметили, что в общей сложности квартиры получат свыше 1,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что всего в Тульской области в рамках нацпроекта планируется расселить 315 аварийных домов общей площадью более 107 тыс. кв. м. В новое жилье переедут более 5 тыс. человек. Общий объем финансирования программы составляет 4,1 млрд рублей, это средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета региона.