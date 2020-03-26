{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты спрогнозировали спад ввода офисов в Москве во II квартале

Согласно заявленным планам девелоперов, в 2020 году в столице ожидается к вводу в эксплуатацию порядка 410 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Ввод офисов в Москве сохранился на минимальных значениях по предварительным итогам первого квартала 2020 года, во втором квартале из-за ситуации с коронавирусом ожидается очередной спад. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в четверг эксперты.

"Ввод площадей в первом квартале оказался минимальным - менее 30 тыс. кв. м. Учитывая, что пик пандемии придется именно на второй квартал года, ожидается очередное падение объемов ввода, что даже при минимальной активности арендаторов может привести к усугублению давно наметившегося дефицита офисных площадей в отдельных локациях", - сообщила директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.

По предварительным итогам I квартала 2020 года, офисный рынок Москвы пополнился одним объектом класса В - МФК Kvartal West, в итоге офисное предложение увеличилось на 29 тыс. кв. м, уточнил ТАСС региональный директор департамента офисной недвижимости Colliers International Кермен Мастиев. По его словам, это значение на 5% превосходит показатель за аналогичный период предыдущего года, но в то же время уступает ему по количеству объектов, введенных в эксплуатацию. По отношению к первому кварталу 2018 года снижение составило 22%.

"Сроки ввода 77% объема (восемь объектов), изначально заявленного девелоперами в эксплуатацию в I квартале, были перенесены на следующие периоды. Согласно заявленным планам девелоперов, в 2020 году ожидается к вводу в эксплуатацию порядка 410 тыс. кв. м, порядка половины (56%) из них планируется построить в зоне между ТТК и МКАД. Однако, учитывая сложившуюся тенденцию и текущую макроэкономическую ситуацию, сроки окончания строительства могут быть перенесены", - полагает эксперт.

Спрос уйдет в коворкинги

К настоящему моменту доля вакантных площадей на офисном рынке Москвы составляет 10,4%, рассказала ТАСС руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина. Она напомнила, что в первом квартале 2019 года аналогичный показатель был сравним с текущим значением - 10,3%.

В январе и феврале активность арендаторов и покупателей на рынке офисной недвижимости сохранялась на относительно высоком уровне, негативное воздействие внешних факторов стало сказываться только в марте и существенно не отразилось на результатах I квартала, отметила в свою очередь старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. "В I квартала 2020 года объем чистого поглощения (новый объем занятых площадей - прим. ТАСС) офисных площадей составил порядка 75,9 тыс. кв. м. Такое значение на 9% превышает показатель в аналогичном периоде 2019 года (69,8 тыс. кв. м)", - сообщила ТАСС эксперт.

Массового переноса заключения сделок пока нет, однако во втором квартале 2020 снижение бизнес-активности приведет к краткосрочному падению спроса, полагает Никитина. Эксперт прогнозирует, что отложенный спрос будет реализован во второй половине года. "Считаю, что в этих условиях повысится спрос на коворкинги, стоимость рабочего места в которых не превышает 30 тыс. рублей в месяц. Это будет решением для тех, кто сейчас не готов вкладываться в обустройство и отделку офиса, а также заключать долгосрочные контракты", - рассказала Никитина.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В СП заявили о росте числа не обеспеченных жильем детей-сирот
За 2019 год очередь детей-сирот, у которых право на получение жилья возникло, но не реализовано, увеличилась более чем на 9% - со 175 тыс. человек до 191 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС