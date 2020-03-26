Эксперты спрогнозировали спад ввода офисов в Москве во II квартале

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Ввод офисов в Москве сохранился на минимальных значениях по предварительным итогам первого квартала 2020 года, во втором квартале из-за ситуации с коронавирусом ожидается очередной спад. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в четверг эксперты.

"Ввод площадей в первом квартале оказался минимальным - менее 30 тыс. кв. м. Учитывая, что пик пандемии придется именно на второй квартал года, ожидается очередное падение объемов ввода, что даже при минимальной активности арендаторов может привести к усугублению давно наметившегося дефицита офисных площадей в отдельных локациях", - сообщила директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.

По предварительным итогам I квартала 2020 года, офисный рынок Москвы пополнился одним объектом класса В - МФК Kvartal West, в итоге офисное предложение увеличилось на 29 тыс. кв. м, уточнил ТАСС региональный директор департамента офисной недвижимости Colliers International Кермен Мастиев. По его словам, это значение на 5% превосходит показатель за аналогичный период предыдущего года, но в то же время уступает ему по количеству объектов, введенных в эксплуатацию. По отношению к первому кварталу 2018 года снижение составило 22%.

"Сроки ввода 77% объема (восемь объектов), изначально заявленного девелоперами в эксплуатацию в I квартале, были перенесены на следующие периоды. Согласно заявленным планам девелоперов, в 2020 году ожидается к вводу в эксплуатацию порядка 410 тыс. кв. м, порядка половины (56%) из них планируется построить в зоне между ТТК и МКАД. Однако, учитывая сложившуюся тенденцию и текущую макроэкономическую ситуацию, сроки окончания строительства могут быть перенесены", - полагает эксперт.

Спрос уйдет в коворкинги

К настоящему моменту доля вакантных площадей на офисном рынке Москвы составляет 10,4%, рассказала ТАСС руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина. Она напомнила, что в первом квартале 2019 года аналогичный показатель был сравним с текущим значением - 10,3%.

В январе и феврале активность арендаторов и покупателей на рынке офисной недвижимости сохранялась на относительно высоком уровне, негативное воздействие внешних факторов стало сказываться только в марте и существенно не отразилось на результатах I квартала, отметила в свою очередь старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. "В I квартала 2020 года объем чистого поглощения (новый объем занятых площадей - прим. ТАСС) офисных площадей составил порядка 75,9 тыс. кв. м. Такое значение на 9% превышает показатель в аналогичном периоде 2019 года (69,8 тыс. кв. м)", - сообщила ТАСС эксперт.

Массового переноса заключения сделок пока нет, однако во втором квартале 2020 снижение бизнес-активности приведет к краткосрочному падению спроса, полагает Никитина. Эксперт прогнозирует, что отложенный спрос будет реализован во второй половине года. "Считаю, что в этих условиях повысится спрос на коворкинги, стоимость рабочего места в которых не превышает 30 тыс. рублей в месяц. Это будет решением для тех, кто сейчас не готов вкладываться в обустройство и отделку офиса, а также заключать долгосрочные контракты", - рассказала Никитина.