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Хуснуллин: застройщикам в регионах нужна поддержка властей

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что нельзя допустить снижения темпов ввода недвижимости

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Главы регионов должны подготовить меры по оказанию поддержки застройщикам в сложной экономической ситуации. В частности, нужно снижать административные барьеры в строительстве, сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Главам регионов необходимо в ручном режиме проанализировать ситуацию и понять, как они могут помочь отрасли. Ни в коем случае нельзя допустить снижения темпов ввода недвижимости", - приводит пресс-служба вице-премьера его слова.

Хуснуллин добавил, что, в соответствии с антикризисным планом, регионы должны регулярно отслеживать финансовое положение застройщиков.

"Я поручил Минстрою вести еженедельный мониторинг застройщиков, об этом сегодня попросил и руководителей всех регионов. Сегодня необходимо проанализировать состояние всей отрасли в каждом регионе и не допустить появление новых проблемных точек", - отметил вице-премьер.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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