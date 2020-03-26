МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москомстройинвест опроверг информацию о якобы приостановке строительства жилья в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"26 марта 2020 года в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Москомстройинвест якобы обязал застройщиков приостановить все строительные работы в связи с коронавирусной инфекцией. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Минстрой будет вести еженедельный мониторинг застройщиков в связи с ухудшающейся экономической ситуацией, чтобы не допустить снижения темпов ввода недвижимости. При этом представители крупнейших российских застройщиков сообщили ТАСС, что девелоперы не остановят строительство жилья в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, однако некоторые из них минимизируют работы на стройках. Офисы продаж квартир продолжат функционировать, но в большинстве случаев перейдут на дистанционный режим работы.