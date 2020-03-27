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Инвестиции в недвижимость России могут упасть до уровня 2014 года

Ожидается снижение показателя до 150 млрд рублей, сообщили в консалтинговой компании CBRE

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в российскую недвижимости в 2020 году может упасть до уровня 2014 года из-за ухудшения макроэкономических показателей и ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе консалтинговой компании CBRE.

"Если в начале года мы анонсировали, что объем вложений составит порядка 300 млрд рублей, то сейчас мы ожидаем снижение этого показателя до 150 млрд рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что значение соответствует уровню 2014 года.

В пресс-службе пояснили, что на принятии решений инвесторами будут сказываться возросшие риски, связанные с неопределенностью, ухудшением макроэкономических показателей, снижением эффективности бизнес-процессов. В компании прогнозируют, что во втором квартале конверсия сделок будет минимальной, при условии нормализации ситуации с распространением вируса COVID-19 активность инвесторов возобновится во втором полугодии.

В материалах добавляется, что по предварительным итогам первого квартала 2020 года объем инвестиций в недвижимость России составил около 36 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичных периодов последних трех лет. "В начале 2020 года были закрыты ряд сделок, которые находились на завершающей стадии в конце прошлого года", - пояснили в компании.

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Россия
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