Правительство в ручном режиме проконтролирует риски задержки достройки домов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ будет в ручном режиме контролировать завершение строительства домов, сроки ввода в эксплуатацию по которым могут быть нарушены из-за сложной экономической ситуации и распространения коронавируса. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы понимаем, что остановка строек приведет к задержке передачи квартир для дольщиков. Поэтому мы приняли поправку к закону, которая позволяет властям индивидуально рассматривать на местах каждый проект. Если ранее были какие-то обязательства не выполнены и уже подошло время, то мы можем стройку закрыть и принимать меры [в рамках] 214 ФЗ (закон о долевом строительстве - прим. ТАСС). По всем новым стройкам в ручном режиме на штабах <…> будем оценивать каждую ситуацию", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что не во всех ситуациях с задержкой ввода домов в эксплуатацию нужно вводить процедуру банкротства застройщика. "А может быть, дом готов на 95%, может быть, лучше сейчас не вводить эту меру (банкротства - прим. ТАСС), а дать какую-то отсрочку, чтобы застройщики его достроили. И мы вместе с [региональными] властями смотрели, как помочь этим застройщикам, чтобы они <…> передали квартиры участникам долевого строительства", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что у правительства есть три прогноза по развитию ситуации в России, в зависимости от которых будут определяться меры поддержки по достройке домов обманутых дольщиков. "Наверное, количество дольщиков увеличится, это абсолютно объективно. Если посмотреть на дольщиков, которые сегодня зарегистрированы, их порядка 200 тыс. по стране, многие из них [появились в] 2008 году. Есть дольщики, которые [появились] в 2015 году, когда экономическая ситуация ухудшилась, и произошло банкротство компаний. Будем с этим работать", - сказал он.

Ранее стало известно, что Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. В фонде отмечали, что в ближайшее время пройдет первое заседание наблюдательного совета в новом составе, на нем будет рассмотрена проблема восстановления прав около тысячи пострадавших дольщиков. По словам вице-премьера, вопрос восстановления прав обманутых дольщиков является одним из самых острых для строительной отрасли.

Строительные работы продолжатся

По словам Хуснуллина, большинство субъектов России приняли решение не останавливать строительные работы на фоне ситуации с коронавирусом.

"Вчера мы провели селектор со всеми губернаторами, на котором обсудили, как вести себя на стройках. Могу сказать, что большинство регионов, включая крупные, стройку не останавливают, усиливают меры безопасности. Вчера мы отправили подробную инструкцию всем регионам, как нужно с сегодняшней эпидемиологической ситуацией работать в случае, если стройка не остановлена", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в каждом регионе разная эпидемиологическая ситуация: где-то коронавирус распространяется активно, где-то не зафиксировано ни одного случая заражения, поэтому губернаторы сами должны принимать решения о строительстве тех или иных объектов.

Вице-премьер отметил, что существуют и стройки непрерывного цикла, которые нельзя останавливать. "Сейчас подошло и время ремонтных работ, которые влияют на безопасность эксплуатации. Например, надо ремонтировать и строить коммунальные сети уже к зимнему периоду. Такие работы останавливать нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что это риски прохождения осенне-зимнего периода", - добавил Хуснуллин.

В правительстве также проанализировали аналогичный международный опыт. По словам вице-премьера, в таких странах с большим количеством заболевших, как США, Англия, Германия, рекомендуется не останавливать строительство. При этом в Китае сегодня власти снижают объемы строительства, нарастить которые планируется в четвертом квартале этого года.

Стройки по нацпроектам

Хуснуллин сообщил, что корректировка показателей национальных проектов из-за экономической ситуации и последствий коронавируса не предполагается, но правительство допускает перераспределение финансирования между регионами.

Хуснуллин курирует в правительстве РФ нацпроекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" и "Экология" в части федеральных проектов "Чистая вода", "Оздоровление реки Волги" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"Мы считаем, что делать корректировки преждевременно. <…> Из-за экономической ситуации нужно принимать нестандартные решения, находить новые подходы, чтобы все заявленные планы выполнять. <…> Например, <…> в каком-то регионе [объекты] не строят, потому что там более сложная ситуация с коронавирусом, а в каких-то [регионах] полегче. Оперативно перебрасывать средства, чтобы те, кто могут строить, выполняли нацпроекты. Правительство дало право оперативно перебрасывать эти средства между объектами, программами, поэтому мы фактически в ручном режиме занимаемся тем, что сейчас перебрасываем средства и готовим предложения", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что правительство готово выделять дополнительные средства тем региона, которые могут выполнять больший объем работы по нацпроектам. "Я знаю, что [некоторые регионы] перешли в ночную работу, так как пока ситуация более благоприятная, люди могут работать в круглосуточном режиме, чтобы максимально больше построить и больше достигнуть результатов", - отметил вице-премьер.

Помещения для самоизоляции

Хуснуллин рекомендовал предусматривать на строительных площадках изолированные помещения для проживания рабочих-мигрантов, у которых могут выявить легкую степень заболевания после заражения коронавирусом.

"Я вчера обсуждал с рядом регионов и рекомендовал <…> на строительных площадках строить отдельные бытовки, помещения для проживания, если будут выявлены случаи заболевания коронавирусом, потому что у них (рабочих-мигрантов - прим. ТАСС) нет квартир, где они могут самоизолироваться. В тяжелых случаях [доставлять] в больницу, а легкие случаи на объектах живут изолированно с оказанием медицинской помощи на месте", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что, по разным оценкам, в России из 8-9 млн строителей около 1-2 млн составляют рабочие-мигранты, которые в основном приехали из стран СНГ. "В сегодняшней ситуации многие не могут уехать, потому что границы и возможности переезда уже закрыты. Поэтому мы рекомендуем, особенно где есть мигранты и вахтовики, все-таки стройку не останавливать, потому что они живут в общежитиях. Лучше, если они будут находиться на работе, а не в общежитии", - добавил Хуснуллин.

Страхование строителей от коронавируса

Хуснуллин допустил возможность ввести страхование рабочих-строителей от коронавируса.

"Давайте посмотрим и страхование. Возможно, есть смысл этим заниматься. Только надо понимать, как страховые компании сейчас в этой ситуации будут себя вести, потому что риски очень большие. То есть стоимость страхования будет достаточно высокой. Но рассмотреть эту ситуацию возможно", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о возможности введения личного страхования рабочих-строителей от нового вируса.

Он добавил, что обсудит создание такой возможности на штабе, где рассматриваются все предлагаемые меры поддержки строительной отрасли.

В строительной отрасли в России применяется страхование строительно-монтажных рисков, которое защищает от непредвиденных событий при строительстве, монтаже, капитальном ремонте, реконструкции зданий и сооружений. Некоторые страховые компании, в том числе "АльфаСтрахование", "Тинькофф Страхование", "Арсеналъ", уже включили в свои услуги страхование от коронавируса.

Ранее Хуснуллин поручил вести еженедельный мониторинг финансового положения застройщиков жилья в стране, контролировать своевременную выплату зарплат работникам стройотрасли, а также заявил о необходимости проанализировать состояние всей отрасли в каждом регионе. Кроме того, он поручил Минпромторгу совместно с главами регионов в ежедневном режиме мониторить цены на стройматериалы в России, в случае необоснованного завышения цен необходимо обращаться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случая). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.