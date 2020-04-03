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Банк ДОМ.РФ за две недели удаленной работы выдал застройщикам 25 млрд рублей

Всего было заключено 13 сделок, общая площадь застройки составит 584 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ за две недели удаленной работы с 23 марта заключил с застройщиками 13 сделок по предоставлению проектного финансирования строительства на сумму 25 млрд рублей. Общая площадь застройки составит 584 тыс. кв. м жилья, сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"Наша цель как уполномоченного банка в строительной отрасли - сохранить текущие темпы по сделкам проектного финансирования. Банк ДОМ.РФ работает в штатном режиме, все необходимые для удаленной работы сервисы и каналы коммуникаций прошли 100% загрузку в тестовом режиме. Обеспечен беспрерывный процесс работы, успешно функционирует взаимодействие с партнерами через личные кабинеты застройщиков", - приводятся в сообщении слова вице-президента банка Анны Авдокушиной.

На рассмотрении в кредитной организации находятся еще 252 заявки на проектное финансирование строительства недвижимости площадью более 13 млн кв. м на сумму 956 млрд рублей. В общей сложности объем проектного финансирования, выданного банком, превысил 500 млрд рублей, реализуется более 100 проектов площадью свыше 10 млн кв. м в 45 городах.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Партнерами банка являются 119 застройщиков в 32 регионах, среди которых есть как крупные девелоперы, так и местные компании.

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