"Известия": треть строек жилья может приостановиться из-за продления нерабочих дней

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Порядка 30% строек жилья может остановиться на фоне продления нерабочих дней до конца апреля. Проблемы в первую очередь связаны с перебоями в поставках строительных материалов и оборудования, а также снижением объема продаж квартир, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на прогноз Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

Как пояснил изданию гендиректор РАСК, член генерального совета "Деловой России" Николай Алексеенко, на данный момент около 70% застройщиков продолжают продавать жилье по договорам долевого участия (ДДУ), строя на деньги дольщиков. Когда останавливаются продажи, заканчиваются деньги, и застройщикам нечем будет платить заводам строительных материалов, а им не на что будет производить. Вследствие этого возникнут перебои в поставках, добавил Алексеенко. "В результате за месяц самоизоляции может встать около 30% всех строек в стране - у наиболее слабых игроков. В целом и без кризиса в зоне риска находилось 500-600 компаний", - заявил он.

"Известия" сообщают, что в первую очередь приостановка строительного процесса может произойти у малых и средних региональных девелоперов. По мнению члена общественного совета при Минстрое РФ Рифата Гарипова, развитие ситуации с пандемией по отрицательному сценарию в долгосрочной перспективе может привести к заметному снижению объема ввода жилья.

Как сообщили изданию в пресс-службе Минстроя РФ, ведомство проводит мониторинг финансового положения региональных девелоперов и совместно с субъектами разработало меры, которые направлены на поддержку строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Среди них, к примеру, отмена взыскания неустойки с девелоперов за просрочку строительства до 1 января 2021 года.

Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина добавил, что регионам поручено следить за ценообразованием в отрасли и не допустить повышения цен. "Мы продолжаем мониторинг как наличия материалов, так и их стоимости", - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин продлил на месяц режим нерабочих дней, до 30 апреля. При этом он подчеркнул, что вынужденные выходные могут закончиться и раньше, если позволит ситуация с коронавирусом, а регионам следует самим решать, насколько жесткими будут меры борьбы. В некоторых частях страны необходимости в суровых ограничениях нет, отметил глава государства, а любые запреты стоит оценивать и с точки зрения экономической целесообразности.