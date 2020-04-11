Девелопер "Инград" намерен сдать объекты в срок, несмотря на остановку в апреле

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Крупный девелопер Московского региона "Инград" приостанавливает работы по строительству жилых домов с 13 апреля, однако на сроках сдачи домов простой в апреле не отразится. Об этом говорится в сообщении компании.

Остановка строительных работ на большинстве объектов в Москве и Московской области входит в комплекс дополнительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, введенных властями обоих субъектов на срок с 13 по 19 апреля 2020 года, ранее сообщал ТАСС.

"Многие наши объекты строятся с опережением графика, и у нас есть запас времени, чтобы закончить строительство и выдать ключи нашим клиентам в срок", - отмечено в сообщении "Инграда". План консервации строительных объектов, а также комплекс мер для быстрого возобновления строительства были разработаны заранее, также указывает компания.

На время приостановки работы на стройплощадках останутся дежурить специальные службы для обеспечения безопасности. Также девелоперская группа разработала меры поддержки для рядовых рабочих на время приостановки, включая доставку питания. Санитарные меры на территории стройплощадок и бытовых городков, введенные компанией ранее, подразумевают ежедневную обработку помещений, обеспечение сотрудников средствами защиты, измерение температуры дважды в день. Ранее сообщалось, что на объектах девелопера ежедневно работают около 10 тыс. человек с учетом всех служб и подрядных организаций.

Офисы продаж девелопера продолжат работу в онлайн-формате, большинство офисных сотрудников продолжат работу в удаленном режиме, отмечено в сообщении.

ГК "Инград" является пятым по величине застройщиком жилья в России, по данным Единого реестра застройщиков, в настоящее время группа возводит 10 жилых комплексов в Москве и восемь - в Московской области. Общий объем текущего строительства "Инграда" составляет 1,24 млн кв. м жилья.