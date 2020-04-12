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Фонд капремонта Дагестана в этом году планирует отремонтировать на треть больше домов

На ремонт 132 многоквартирных домов направят около 600 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 12 апреля. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Республики Дагестан в текущем году планирует отремонтировать более 130 домов, что на треть больше по сравнению с прошлым годом. На эти цели планируется направить около 600 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель регионального фонда капремонта Магомед Алиев.

"В этом году, по предварительным данным, планируется отремонтировать 132 многоквартирных дома, что на 35 домов больше по сравнению с тем, что было сделано в прошлом году. Запланированы работы по ремонту кровель, фасадов, коммунальных систем этих домов. Для этого планируется направить почти 600 млн рублей", - сказал Алиев.

По его словам, больше всего домов - более 60 - планируется отремонтировать в Махачкале. "Кроме того, будут отремонтированы около 20 домов в Избербаше, более 10 домов в Каспийске, остальные дома - в городах Дагестанские Огни, Дербент, Южно-Сухокумск и других", - добавил собеседник агентства.

Сейчас, как отметил Алиев, на основании утвержденных муниципальных краткосрочных планов подготовлен проект республиканского краткосрочного плана, он находится на стадии утверждения в правительстве республики.

В 2019 году фонд капремонта Дагестана благодаря увеличению собираемости взносов отремонтировал 99 многоквартирных дома вместо запланированных 50. На эти цели было направлено свыше 362 млн рублей. В домах была заменена кровля, инженерные коммуникации, обновлены фасады зданий.

Теги
РоссияДагестан
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