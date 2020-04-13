Росреестр призвал регионы настроить работу МФЦ для приема документов по сделкам с жильем

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Росреестр направил просьбу региональным властям настроить работу многофункциональных центров (МФЦ), чтобы у людей была возможность подавать документы для регистрации сделок с недвижимостью даже в период ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"Часть из них (МФЦ - прим. ТАСС) приостановили свою работу полностью, часть принимает документы по предварительной записи. При этом по статистике около 95% документов в бумажном виде Росреестр принимает через МФЦ. В связи с этим Росреестр направил обращения всем главам регионов с просьбой настроить работу МФЦ с учетом всех необходимых мер по противодействию распространения коронавируса, чтобы у людей были все возможности и инструменты для совершения сделок", - сказали в ведомстве.

По данным Росреестра, МФЦ принимают граждан и юридические лица по предварительной записи в 51 субъекте РФ. Также ведомство распорядилось продлить срок, в который заявитель может донести документы для постановки на кадастровый учет или регистрации недвижимости. Теперь он равен периоду, который прописан в указе президента от 2 апреля 2020 года, т. е. с 4 по 30 апреля 2020 года.

В Росреестре добавили, что продолжают оказывать все госуслуги в полном объеме в онлайн-режиме, регистраторы обрабатывают поступающие в ведомство пакеты документов. Для электронной подачи документов на регистрацию недвижимости заявителю нужна усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить на сайте удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты, напомнили в ведомстве. "Этой же возможностью могут воспользоваться и застройщики, многие из которых также столкнулись с трудностями из-за приостановки работы МФЦ", - сообщили ТАСС в Росреестре.