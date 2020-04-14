Дольщики двух долгостроев Urban Group в Химках могут записаться на выплату компенсаций

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства открыл запись на получение компенсаций дольщиками долгостроев № 2 и № 7 ЖК "Солнечная система" в Химках, строительством которого ранее занимался обанкротившийся девелопер Urban Group. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет наблюдательный совет фонда дольщиков.

"По решению набсовета будут восстановлены права более 650 дольщиков двух домов ЖК "Солнечная система". Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы приняли решение не откладывать процесс выплат компенсаций - запись открыта с сегодняшнего дня", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Выбрать дату и время подачи заявления на выплату компенсации можно на официальном сайте фонда дольщиков: фонд214.рф или по телефону: 8-800-700-72-14. Дольщик должен взять с собой оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН и выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

Возмещения дольщикам выплачивается в рублях и рассчитывается индивидуально по каждой квартире. Независимый оценщик представит отчет с ценами за квадратный метр равнозначных квартир на первичном рынке на момент выплаты компенсации, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 кв. м. По нежилым помещениям и машино-местам будут выплачены возмещения, исходя из ранее заключенного договора.

"Для соблюдения принятых правительством РФ мер по минимизации распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) увеличены временные слоты на обслуживание каждого клиента до 1,5 часа, просьба приезжать в строго обозначенное время", - добавили в пресс-службе.

Ранее фонд дольщиков получил право выплатить компенсацию дольщикам двух недостроенных домов № 2 и № 7 жилого комплекса "Солнечная система" в Химках вместо их достройки. Эти дома были спроектированных прямо под существующими ЛЭП, бывший застройщик объекта Urban Group утверждал, что имеется возможность переноса линий. Однако после банкротства девелопера выяснилась крайняя сложность проекта переноса ЛЭП. Позже Арбитражный суд Московской области принял решение вернуть в конкурсную массу два проблемных дома и земельные участки, на которых они расположены.