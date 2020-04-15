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Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в марте увеличилось на 20%

Было зарегистрировано более 9,5 тыс. договоров долевого участия

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 9,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на рынке новостроек Москвы в марте 2020 года, рост по сравнению с февралем составил 20%. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В марте 2020 года зарегистрированы 9 673 договора участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости (с учетом апартаментов, коммерческих помещений на первых этажах, машиномест - прим. ТАСС) - в 1,2 раза (+20%) больше, чем в предыдущем месяце (8 061 ДДУ). Данный показатель сопоставим (+1%) с аналогичным периодом прошлого года, когда был оформлен 9 581 договор", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2020 года зарегистрировано 24,3 тыс. ДДУ (жилые и нежилые помещения), что на 5% меньше, чем за первые три месяца 2019 года (25,5 тыс. ДДУ). При этом число зарегистрированных договоров долевого участия с использование счетов эскроу за этот период составило 7,57 тыс., что составляет 31% от общего числа ДДУ, сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова на онлайн-конференции "Апрельские тезисы рынка недвижимости - 2020". По данным столичного Росреестра, число ДДУ в жилом фонде в I квартале 2020 года снизилось на 11% и составило 17,7 тыс. При этом на 16% выросло число зарегистрированных сделок в нежилом фонде, Росреестр зарегистрировал более 6,6 тыс. сделок.

"В марте в столице зарегистрировано почти 10 тыс. договоров - это наивысший показатель за последние девять месяцев. Кроме того, в марте зафиксирован рекордный за все годы спрос на первичном рынке нежилой недвижимости - более 2,8 тыс. ДДУ. Ранее максимальный показатель был установлен в июне прошлого года, когда столичным Росреестром было зарегистрировано всего на 56 договоров меньше", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

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