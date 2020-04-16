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Число ипотечных сделок в Москве в марте выросло почти на треть

Было заключено почти 10,4 тыс. договоров ипотечного кредитования

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Почти 10,4 тыс. договоров ипотечного кредитования зарегистрированы в Москве в марте, что на треть больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росреестра.

"В марте москвичи оформили 10 тыс. 397 ипотек - на треть больше, чем годом ранее (7 тыс. 838). В месячном выражении их число увеличилось на 28% - в феврале был оформлен 8 тыс. 121 ипотечный договор", - говорится в сообщении.

По итогам первого квартала 2020 года в Москве зарегистрировано 24 тыс. 864 договора ипотечного кредитования - это на 22% больше аналогичного периода 2019 года (20 тыс. 388). При этом в сравнении с январем - мартом 2018 года данный показатель вырос в полтора раза.

"В марте 2020 года зарегистрировано 10,4 тыс. ипотечных договоров, что практически сопоставимо с декабрем прошлого года, когда в столице был установлен рекордный за все годы показатель в 10,5 тыс. ипотек. Конечно, такой беспрецедентный спрос связан с политикой государства, направленной на повышение доступности ипотечного жилищного кредитования среди населения", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Игоря Майданова.

Так, за последние десять месяцев Центробанк шесть раз подряд снижал ключевую ставку, оставив в марте ее неизменной на уровне 6%, что привело к появлению выгодных предложений от банков, отметил он.

"Вместе с тем в марте на покупательское поведение москвичей, видимо, повлияло ожидание повышения ипотечных ставок, анонсированное экспертами в связи с нестабильным курсом российской валюты", - добавил Майданов.

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