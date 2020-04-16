Эксперты ожидают снижения объема ввода офисной недвижимости в Петербурге в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Объем ввода офисной недвижимости в Петербурге по итогам 2020 года ожидается на уровне 230 тыс. кв. м, но он может снизиться вдвое из-за влияния пандемии нового коронавируса на рынок. Такой прогноз содержится в распространенном в четверг сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

"Всего в стадии строительства находится около 230 тыс. м офисных площадей, которые планируются к вводу до конца 2020 г. <…> Стало очевидным, что пандемия в совокупности с экономическими потрясениями отразится на офисном рынке. <…> Принимая во внимание стремительные события, происходящие на рынке, годовые показатели объема ввода могут быть меньше прогнозируемых примерно в два раза", - сказано в сообщении.

По оценке заместителя генерального директора Knight Frank St Petersburg Михаила Тюнина, число вакантных офисных площадей к середине этого года может увеличиться на 30%. "На этом фоне ставки могут начать снижаться. При данном сценарии развития событий выгоднее всего себя будут чувствовать гибкие пространства (коворкинги), которые могут предложить бизнесу решение за оптимальный бюджет", - приводятся его слова в сообщении.

Аналитики из консалтиноговой компании JLL уже наблюдают признаки наступающей рецессии на рынке офисной недвижимости города: с конца марта доля свободных площадей увеличилась до 6,4% (+0,2 п.п.) в бизнес-центрах Санкт-Петербурга. "Замедлилась и почти остановилась активность арендаторов по поиску новых офисов, в то же время увеличилось количество запросов к собственникам бизнес-центров о предоставлении арендных каникул, рассрочек платежей и снижении ставок", - отметила руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Санкт-Петербурге Регина Волошенко.

По данным Knight Frank, в I квартале 2020 года в Петербурге было введено в эксплуатацию около 25 тыс. кв. м офисных площадей, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.