У Сбербанка появился сервис онлайн-аккредитивов для покупки недвижимости

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сбербанк запустил сервис дистанционного открытия аккредитивов застройщиками и агентствами недвижимости при сделках купли-продажи, сообщила в четверг пресс-служба банка.

"Сбербанк предлагает своим клиентам дистанционное оформление аккредитива в сделках купли-продажи недвижимости. Застройщик, в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, или агентство недвижимости может самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей CRM-системе с использованием сервиса "Сбербанк API. Аккредитивы" или в системе "Сбербанк бизнес онлайн", - говорится в сообщении.

Физическое лицо получит заявление в мобильном приложении, ему нужно будет только подписать его, добавили в пресс-службе. По словам старшего управляющего директора, директора управления торгового финансирования Сбербанка Евгения Кравченко, застройщик может оформить онлайн-аккредитив за 10 минут. Сегодня больше 50 крупных застройщиков России используют сервис "Сбербанк API. Аккредитивы" при продаже квартир.

Также в начале 2020 года Сбербанк запустил онлайн-сервис по открытию аккредитивов в офисах застройщиков для покупателей недвижимости в мобильном приложении "Сбербанк онлайн".

Аккредитив - открытый в банке специальный счет, который дает возможность зарезервировать находящуюся на нем сумму. В случае полного соблюдения участниками условий договора банк обязуется выплатить эти средства получателю. Аккредитив является одной из наиболее популярных форм при покупке жилья, поскольку минимизирует риски сделок - банк выступает неким гарантом и берет на себя ответственность за осуществление выплаты средств.