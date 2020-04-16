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Хуснуллин назвал ключевой задачей не допустить появления новых обманутых дольщиков

Вице-премьер также сообщил, что программа расселения аварийного жилья может быть ускорена для поддержки строительной отрасли в условиях спада в экономике и ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает ключевой задачей правительства не допустить появления новых обманутых дольщиков. Об этом он сообщил в ходе совещания о мерах поддержки строительной отрасли в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Мы смотрели по жилищному строительству, это, конечно, важная отрасль. Около 5 млн работающих сотрудников и около 3-4 млн смежников, и, конечно, самые большие капиталовложения. И здесь ключевая задача - не допустить появления обманутых дольщиков. Мы разные подходы посмотрели по этим вопросам. Считаем, что здесь ключевой момент - это, конечно, поддержка ипотеки", - сказа Хуснуллин.

Он также предложил оценивать в регионах каждого застройщика для определения, какие меры поддержки ему нужны.

По данным Единого реестра проблемных объектов, на середину апреля в России насчитывается 3 тыс. домов, в которых нарушены сроки передачи квартир дольщикам. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Согласно законодательству, достройка может вестись как силами федерального Фонда дольщиков, так и местных властей. Регионы имеют право создавать специальные фонды для достройки проблемных объектов - на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Расселение аварийного жилья

Вице-премьер также сообщил, что программа расселения аварийного жилья может быть ускорена для поддержки строительной отрасли в условиях спада в экономике и ситуации с коронавирусом. "В рамках поддержки регионам готовы влево сдвинуть и ускорить программу по аварийному и ветхому жилью, сегодня ряд регионов подтвердил, что при имеющемся финансировании на последующие годы можно это сделать. Мы готовы по программе "Стимул" дополнительные объемы выполнить в этом году - это подготовка территорий для будущих застроек. Есть у нас достаточно большие возможности", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что бюджет на строительство в 2020 году дает возможность порядка 2 млн рабочих мест сохранить и содержать и еще порядка 2 млн работников смежных отраслей.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру. В 2019 году из федерального бюджета на строительство объектов по программе "Стимул" было направлено 22,5 млрд рублей. В 2020 году запланировано строительство порядка 215 объектов.

Безопасные дороги

Помимо этого, Хуснуллин сообщил, что реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идет с опережением графика, большинство регионов готовы перевыполнить его показатели, запланированные на 2020 год. "Один из главных вопросов - строительство дорог. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", Владимир Владимирович. Мы в этом году, несмотря на все сложности, раскрутили достаточно хорошо. Мы идем с опережением графика. Практически все регионы законтрактовались, - сказал Хуснуллин. - Несмотря на все трудности, большинство регионов подтвердили, что они готовы в этом году перевыполнить программу по ремонту и строительству дорог".

По данным системы оперативного управления "Эталон" на 8 апреля 2020 года регионы заключили контракты на ремонтные работы на 4,6 тыс. объектах. Это более 80% от общего количества участков дорог, где планируются работы в рамках "дорожного" нацпроекта в 2020 году. В план-график торгов включены 96% объектов. При этом в 28 субъектах РФ законтрактованы уже 100% объектов от общего планируемого объема работ. Еще у 16 регионов показатель более 90%.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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Путин заявил, что крупные инфраструктурные проекты не будут остановлены
Глава государства предупредил о необходимости максимально выдерживать сроки строительства инфраструктурных объектов
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