"Эталон" за I квартал 2020 года увеличил в 2,5 раза ввод объектов в эксплуатацию в Москве

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Девелоперская компания "Эталон" за I квартал 2020 года в 2,5 раза увеличила ввод построенных объектов в эксплуатацию в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в операционных результатах за I квартал 2020 года, размещенных на официальном сайте компании.

В сообщении отмечается, что за I квартал 2020 года в Москве введены в эксплуатацию объекты площадью более 88,5 тыс. кв. м, что на 156% больше, чем годом ранее. Новые продажи девелопера в столице за этот период снизились на 13% и составили более 10,1 млрд рублей. В I квартале 2020 года девелопер продал в столице 59 тыс. кв. м. При этом средняя цена за кв. м в квартирах выросла на 36% и достигла более 207 тыс. рублей.

"Даже несмотря на ожидаемое снижение показателей на фоне высокой базы сравнения, вызванной опережающим спросом на жилье в начале прошлого года, группа "Эталон" продемонстрировала хорошие операционные результаты. Продажи жилья в денежном выражении стали вторым по величине результатом за первый квартал, достигнутым группой "Эталон" за всю историю и составили практически 18 миллиардов рублей", - прокомментировал главный исполнительный директор группы "Эталон" Геннадий Щербина общие результаты компании.

Застройщик отмечает, что с начала 2020 года до введения ограничительных мер на фоне распространения коронавируса продажи компании росли на 15% в денежном выражении.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Группа в 2019 году увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м. По данным Единого реестра застройщиков, компания занимает 10-е место в РФ по объемам текущего строительства - на 1 апреля этого года в процессе возведения находится свыше 912 тыс. кв. метров жилья.